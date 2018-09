Depuis juillet dernier, l'aéroport de Manchester impose aux personnes qui arrivent en voiture un droit de débarquement des passagers qui se monte à 3 livres. Cette nouvelle mesure a eu pour conséquence de faire exploser de colère un enseignant qui, le 23 juillet dernier, a tout simplement décidé de forcer le passage profitant que la barrière était encore ouverte, raconte le Daily Mail.

Petit détail loin d'être insignifiant, l'employé chargé d'encaisser s'était placé devant son pare-choc pour l’empêcher de passer. Mais l'homme de savoir a persisté et entraîné l'infortuné sur le capot de sa Mazda 3 et cela sur plusieurs centaines de mètres. L'employé s'en est tiré sans bobos mais le conducteur, qui s'est vu retirer son permis et qui devra repasser par la case auto-école pour le retrouver, n'en a pas moins été traduit devant une cour de justice.

«Vous avez de la chance que j'ai moi-même expérimenté cette ponction injuste», a déclaré son juge qui, la semaine précédente, a aussi vécu le désagrément de devoir payer pour un service auparavant gratuit. Dans ses considérés, ce dernier a ainsi précisé. «Bien qu'il n'y ait aucune excuse à conduire dangereusement, j'estime qu'il est absolument scandaleux de ne plus pouvoir débarquer un passager à l'aéroport sans devoir payer.» Le juge a précisé: «Vous ne conduisiez certes pas à grande vitesse mais ce n'est pas bien de rouler avec quelqu'un sur votre capot.»

Cette oreille compréhensive a fait que le conducteur colérique n'ira pas en prison: une peine avec sursis lui a été infligé.