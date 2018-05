Les pompiers du canton de Berne n'ont guère eu le temps de se reposer, ce lundi 14 mai. Après leur intervention tôt ce matin dans un immeuble de 11 étages à Brügg, ils ont dû maîtriser un deuxième incendie qui s'est déclaré en ville de Bienne.

Un entrepôt était en effet la proie des flammes peu avant midi, dégageant des volutes de fumée noire au-dessus de la ville séelandaise qui ont indisposé le voisinage, y compris jusqu'aux sièges d’Omega et de Swatch. Le sinistre a détruit les locaux d’un brocanteur qui venait de les vider pour les mettre en location.

La police cantonale bernoise a confirmé l'engagement des soldats du feu à la Mittelstrasse.

La première intervention

Le premier incendie à Brügg (BE) a également été suivi d'un important dégagement de fumée. Plusieurs locataires ont été admis à l'hôpital en raison d'une possible intoxication. L'ampleur du sinistre a nécessité l'engagement des pompiers de Bienne et de Berne.

Brügg: Brand in Hochhaus - Einsatz im Ganghttps://t.co/GSXKWoZPAZ — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) May 14, 2018

Le feu a été signalé lundi peu avant 04h40, a indiqué la police cantonale. Les hommes du feu ont réussi à le maîtriser deux heures plus tard. En raison de l'important dégagement de fumée dans l'immeuble, les secours ont ordonné aux locataires de fermer les portes et les fenêtres et de rester dans les appartements.

Les pompiers ont ensuite commencé à évacuer les locataires par la cage d'escalier, ainsi qu'avec une échelle. Une fois sorties, ces personnes ont été prises en charge par les secours.

(ats/Le Matin)