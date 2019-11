La justice enquête sur un excès de vitesse «exceptionnel», révèle la «Tribune de Genève» ce mardi. En août dernier, un jeune homme de 24 ans a en effet été flashé sur un tronçon limité à 60 km/h. Vitesse enregistrée: 176 km/h! 7 km/h de marge d’erreur ont été déduits. Il reste donc 169 km/h et un dépassement de 109 km/h…

Les faits, explique le quotidien genevois, ont eu lieu sur la route du Nant-d’Avril, dans la commune de Meyrin, vers 4 heures du matin. Le conducteur rentrait de boîte de nuit et n’était manifestement pas alcoolisé. Il voulait voir ce que son «bolide allemand, acquis récemment en leasing, avait dans le ventre».

Une à quatre années de prison

Le jeune homme, est-il précisé, avait déjà commis deux excès de vitesse par le passé, un en France, un autre de 26 km/h dans le canton de Vaud. Mais il n’avait jamais été condamné pour violation de la loi sur la sécurité routière.

Mais avec ce dépassement de plus de 100 km/h, note la «Tribune de Genève», il tombe sous le coup du nouveau régime de Via sicura, en vigueur depuis 2013, et risque entre une et quatre années de prison. Tout l’enjeu de la procédure est désormais de savoir s’il écopera de prison ferme.

