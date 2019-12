Vendredi soir, des policiers genevois sont intervenus au Lignon pour un conflit dans un appartement. Vers 20 h 20, relate la «Tribune de Genève», ils ont regagné leur voiture lorsque le véhicule a été atteint par un extincteur lancé du 12e étage. Il a fini sur le toit de la voiture de patrouille, précise le quotidien genevois.

L’issue aurait pu être dramatique mais les agents n’ont pas été blessés. «Une enquête est en cours afin d’identifier l’auteur ou les auteurs et personne pour l’heure n’a été interpellé», note le porte-parole de la police genevoise Silvain Guillaume-Gentil.

Il y a eu quelques précédents dans le quartier, précise la «Tribune de Genève»: «il y a quelques semaines, un caillou a fini sa course dans la vitre d’une voiture des forces de l’ordre». Et en 2017, huit jeunes avaient été arrêtés après avoir caillassé des véhicules de police et de pompiers.

