Des centaines de passagers d'un ferry grec ont été évacués sains et saufs après qu'un incendie s'est déclaré dans le garage du navire dans la nuit de mardi à mercredi, ont déclaré des responsables.

Ferry fire, some 900 passengers ready to be evacuated, Greece Video https://t.co/ZL1xfDjPnN pic.twitter.com/Dm4wkF0iJV