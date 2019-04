Un feu s'est déclaré dans un bâtiment situé sur l'Eigerplatz à Berne. Le grenier d'un immeuble est en flammes. Le service d'incendie est sur place, rapporte «20 Minuten». Les pompiers ont procédé à plusieurs évacuations et une personne a été hospitalisée avec des blessures légères, détaille la police cantonale bernoise.

Dachstock brennt lichterloh: Feuer in Mehrfamilienhaus am Eigerplatz in Bern https://t.co/yF4gEhN2KX