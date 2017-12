Un homme de la Ferté-Bernard (F) a découvert, avec une certaine stupéfaction, qu'il était mort, samedi dernier. C'est en lisant le journal local que cet habitant a appris son propre décès.

«Au début, nous n'y avons pas pris garde, puis ce même état civil est passé deux jours de suite dans deux journaux différents et les clients de mon mari ont commencé à lui en parler, explique l'épouse du faux défunt à nos confrères du Maine Libre. Nous avons téléphoné à la famille pour la rassurer, mais beaucoup de nos amis n'ont pas osé me téléphoner et ont passé un très mauvais Noël.»

Sous le choc, des amis de l'homme supposément décédé ont même appelé les pompes funèbres pour se renseigner.

En réalité, la mairie de la Ferté-Bernard avait transmis par erreur le nom du «défunt» à plusieurs journaux. Une triste information démentie, depuis, fort heureusement...

(Le Matin)