Sans nouvelle de son compagnon qui avait pris sa voiture pour rentrer chez lui vendredi dans la soirée, une femme a appelé la Police cantonale vaudoise samedi vers 3h00 du matin, nous indique un communiqué de la police municipale de la ville de Lausanne. Une patrouille de la Gendarmerie a immédiatement entrepris des recherches afin de le retrouver. En retraçant le trajet qu’il était supposé emprunter, elle a retrouvé un véhicule immobilisé. Ce dernier était en contrebas à gauche de la chaussée, le long de la route de Montheron, peu avant l’embranchement du Chemin du Chalet-à-Marin en direction de Froideville (VD).

Une fois les secours sanitaires arrivés sur place, ils n’ont pu que constater le décès du conducteur. Celui-ci était âgé de 25 ans et habitait dans la région. A priori seul en cause dans l’accident, il aurait dévié de sa trajectoire dans un virage et serait sorti de la route. Sa voiture a dévalé une pente après avoir heurté un arbre avant de s’immobiliser une quinzaine de mètres plus bas.

Le corps du malheureux a été désincarcéré par par le Groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP) du Service de protection et sauvetage de la ville de Lausanne. Le lieu de l’accident se trouvant sur le territoire lausannois, l’enquête sur les causes exactes de l’accident a été confiée au Groupe accident de la police municipale de Lausanne, sous la conduite du Ministère public. (nxp)