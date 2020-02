La police a annoncé avoir abattu dimanche un homme qui avait poignardé plusieurs personnes dans le quartier londonien de Streatham. «A ce stade, nous pensons que plusieurs personnes ont été poignardées», a indiqué la police sur son compte twitter, ajoutant que «nous étudions les circonstances» de cet acte qui «a été déclaré comme étant lié au terrorisme».

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates