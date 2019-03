Un homme d’une soixantaine d’années a été retrouvé sans vie sur le sol d’un parking, criblé de balles, ce jeudi vers 18 h 30. La terrible découverte a eu lieu dans la petite commune de Ballaison, aux portes de Genève, près de Douvaine. Une commune plutôt connue pour son calme. «Ça fait bizarre ce genre de faits divers à Ballaison. Si on habite ce village, c’est notamment pour sa tranquillité», réagit une habitante dans «Le Messager».

«On ne lui a laissé aucune chance»

Le sexagénaire a été touché 4 ou 5 fois, selon les médias français. À la tête, au thorax, à l’abdomen. «Plusieurs impacts ont été relevés, proches d’organes vitaux. On ne lui a laissé aucune chance», commente le procureur de la République de Thonon Philippe Toccanier dans «Le Dauphiné».

Une piste démentie

Ce meurtre est pour l’instant inexpliqué et inexplicable. «Le Parisien», qui a révélé le drame, croyait savoir que la victime était un «malfaiteur très connu des fichiers de police et gendarmerie». Mais cette piste se dégonfle: le procureur a ensuite démenti cette information, affirmant que l’homme abattu n’a aucun antécédent judiciaire.

La victime serait domiciliée en Haute-Savoie «mais ce ne serait pas un habitant de la commune», a indiqué le maire de Ballaison. On n’en sait pour l’instant pas plus. Et surtout pas ce qui a bien pu déclenché ce qui ressemble à une exécution en règle.

(Le Matin)