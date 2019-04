Pas question que le «crime reste impuni», pour la Fédération française de la protection animale. Qui a lancé une pétition en ligne. Ou va organiser une marche blanche. Le crime? C’est celui d’un husky de 4 ans nommé Snow, à Hanvoile, dans l’Oise.

Le 11 mars vers midi, le chien s’est échappé de son jardin, filant par un trou déniché dans le grillage. Recherché en vain, il a fini par être retrouvé deux jours plus tard, en lisière de forêt. Touché au flanc par une balle. Abattu par une autre, logée dans la tête. Elle a été tirée à bout portant, selon la gendarmerie.

«La personne qui a tué Snow m’a mise à terre… J’aimerais que ce soit un cauchemar», témoigne sa propriétaire, Jessica, dans «Le Parisien». «Je ne souhaite qu’une chose, retrouver l’auteur qui a abattu mon chien.» Cette jeune femme de 26 ans a porté plainte pour «sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique apprivoisé ou captif.»

Indices recherchés

Ses démarches sont désormais soutenues par la Fédération française de la protection animale (FFPA). Sa pétition «Justice pour Snow lâchement abattu par balles» vise les 5000 signatures et a déjà été paraphée plus de 4500 fois. Elle a été lancée pour maintenir la pression sur la justice. Et dans l’espoir de recueillir des indices ou témoignages sur la mort de Snow.

Le chien «était comme notre deuxième enfant», explique Jessica, maman d’un bébé de 8 mois. Son émotion est maintenant massivement partagée. La FFPA, note d’ailleurs encore «Le Parisien», prévoit d’organiser une marche blanche sur les lieux du drame, le 5 mai. Parrain de cette cause, l’humoriste Jean-Marie Bigard devrait être présent.

(Le Matin)