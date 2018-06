Gros émoi, ce midi, à Monthey (VS), à la route du Tronchet, non loin de la gare CFF et du Théâtre de Crochetan. Un immeuble locatif a été victime d'un incendie sans dommages, sinon matériels. Ce fait divers, largement signalé par des lecteurs-reporters à «20 minutes», a nécessité l'intervention des pompiers de la cité chablaisienne, de la police cantonale ainsi que d'une ambulance à titre préventif.

«Un important dégagement de fumée a été constaté au deuxième étage de l'immeuble, précise Christian Zuber, membre de la cellule de communication de la police valaisanne. Mais la situation a rapidement été sous contrôle et aucun blessé n'est à déplorer.»

Happy end, donc, pour cet incident. Les causes du sinistre sont pour l'heure inconnues. «Elles font l'objet d'une enquête», assure Christian Zuber.

Le deuxième étage d'un bâtiment locatif a été la proie des flammes, ce midi à #Monthey. Mais l'incendie est d'ores et déjà maîtrisé. pic.twitter.com/GpAIVtkipO — 20 minutes (@20minutesOnline) June 5, 2018

(Le Matin)