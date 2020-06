Un suspect a été tué par la police lors d'une attaque vendredi à Glasgow où six personnes ont été blessées, dont un policier, a annoncé la police écossaise sur Twitter, suggérant une probable attaque au couteau, une semaine après celle qui avait marqué le Royaume-Uni dans un parc à Reading, à l'ouest de Londres.

Police Scotland have confirmed a male suspect was shot by an armed officer following an incident in Glasgow city centre.



A police officer was injured while dealing with the incident as is now being treated in hospital.



