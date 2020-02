Un accident mortel a eu lieu mercredi soir sur une autoroute près de Munich, en Allemagne. Alors qu’il faisait nuit, un jeune homme a tenté de traverser la voie rapide en courant. Il a été successivement percuté par deux voitures. Et il est décédé sur place. Il s’agit d’un Suisse de 20 ans, a indiqué la police, relate l’«Abendzeitung München».

Le jeune homme a d’abord été heurté et projeté au sol par une BMW conduite par un homme de 45 ans. Puis un septuagénaire à bord d’une Mercedes a roulé sur son corps. Entre la vitesse et l’obscurité, les deux conducteurs n’ont rien pu faire pour l’éviter. Le drame a eu lieu tout près de l’Allianz Arena, le stade de football du Bayern Munich. Un match de coupe entre la célèbre équipe et Hoffenheim a débuté peu après le décès du Suisse.

Selon toute vraisemblance, le jeune homme s’est risqué sur l’autoroute pour rejoindre plus rapidement le stade et assister au match. Selon des médias locaux, note «Blick», il portait d’ailleurs une écharpe du Bayern.

R.M.