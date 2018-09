Un jeune loup de six mois a chuté près de la commune de Flims et est décédé de ses blessures. Des bergers l'ont découvert dans une zone rocheuse escarpée près du sommet de Piz Mirutta, au-dessus des communes de Flims et Trin.

Les gardes-chasse présument que l'animal voulait grimper au sommet d'un escarpement avant de glisser. C'est ce qu'a indiqué Adrian Arquint, directeur de l'Office pour la chasse et la pêche des Grisons.

L'animal est peut-être un jeune provenant de la meute du Calanda, mais vient très probablement de la région, selon Arquint. Le corps de l'animal a été mis à l'abri par les gardes-chasses. Il sera envoyé pour d'autres examens à l'Institut de pathologie de l'Université de Berne. (ats/nxp)