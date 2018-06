Après trois décennies de recherche, la police a élucidé le double meurtre d'un couple de Canadien aux Etats-Unis, grâce à un site de généalogie. En 1987, Tanya Van Cuylenborg (18 ans) et Jay Cook (20 ans) quittaient leurs domiciles respectifs de Saanich, en Colombie britannique, pour se rendre à Seattle, dans l’État de Washington, où ils ont été sauvagement assassinés.

Concrètement, les enquêteurs ont envoyé l’ADN trouvé sur la scène du crime au site GedMatch dans l'espoir de retrouver de possibles membres de la famille du meurtrier. Après avoir remonté à de lointains cousins, ils sont tombés sur William Earl Talbott II, un camionneur déjà soupçonné à l’époque.

L'américain de 55 ans a été appréhendé le 17 mai dernier et a comparu le 19 juin devant la cour supérieure du comté de Snohomish, à Washington, où il a plaidé non coupable, comme l'a rapporté CBS.

L’autopsie pratiquée sur Tanya Van Cuylenborg avait révélé que la malheureuse avait été agressée sexuellement, attachée puis tuée d’une balle derrière la tête. Quant au jeune homme, il avait été battu avec des cailloux et étranglé. Ce double meurtre avait été qualifié de «gratuit et sauvage» par le procureur. «Nous n’avons jamais cessé de chercher le meurtrier de Jay et Tanya», a assuré le shérif Ty Trenary en mai dernier, après l’arrestation du suspect.

Par ailleurs, ce n'est pas la première fois que la police emploie cette méthode dans une enquête criminelle. En avril 2018, la police de Sacramento en Californie avait retrouvé la trace du «tueur du Golden State» - qui avait commis 12 meurtres et 45 viols entre 1976 et 1986 - 40 ans après les faits grâce à un site similaire. (Le Matin)