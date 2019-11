Un incendie s'est déclaré lundi soir dernier à Bienne dans une maison composée de plusieurs appartements à la rue Haute à Bienne. La police cantonale bernoise a été alertée vers 17h15.

A l'arrivée des forces d'intervention et de secours, une importante quantité de fumée et des flammes s'échappaient déjà du bâtiment. Les sapeurs-pompiers professionnels de Bienne immédiatement dépêchés sur les lieux ont entrepris les travaux d'extinction. Ils ont rapidement pu reprendre le contrôle des flammes avant d'éteindre le feu.

Lors de l'intervention, les secours ont trouvé et dégagé le corps sans vie d'une personne dans un des logements. La victime est un Suisse de 55 ans domicilié dans le canton de Berne. Une personne a été légèrement blessée et transportée à l'hôpital en ambulance. Deux habitants ont été contrôlés sur les lieux par une équipe d'ambulanciers.

Le bâtiment n'est actuellement plus habitable. Une solution de logement temporaire a été trouvée pour les personnes concernées. La rue Haute a été complètement fermée pendant la durée de l'engagement. Une surveillance a été mise en place par les pompiers.

Le corps de la victime a été transporté à l'Institut de médecine légal de Berne pour clarifier la cause du décès. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances et la cause de l'incendie.