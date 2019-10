Six blessés dans un accident de la route à Coire

Six personnes, dont deux enfants âgés de 1 et 3 ans, ont été blessées samedi soir dans un accident de la route en ville de Coire lorsque deux voitures se sont heurtées. Elles ont été transportées à l'hôpital cantonal des Grisons pour contrôle. Une enquête a été ouverte. Les circonstances exactes de l'accident doivent encore être clarifiées, indique la police municipale dans un communiqué diffusé durant la nuit. Et d'ajouter, sans articuler de montant, que les dégâts matériels sont importants: les deux véhicules ont dû être remorqués.