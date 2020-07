Lundi soir, vers 23h00, un motocycliste de 45 ans circulait sans casque au guidon de sa moto, sur la place entre le restaurant Le St-Léonard et la Halle Omnisport à Fribourg. Des premiers éléments d’enquête, il ressort que le conducteur a perdu la maîtrise de sa machine et a percuté un mur en béton.

Pas le bon permis

Il n’était pas titulaire du permis de conduire pour la catégorie requise pour ce motocycle et son véhicule n’était pas immatriculé. Grièvement blessé et inconscient, le motard a été secouru par le Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), ainsi que par les ambulanciers de Morat, avant d’être héliporté par la REGA vers un hôpital.

La moto a été prise en charge par un garage de service. Pour les besoins des opérations de secours, la route a été fermée à la circulation pendant 1 heure.

LeMatin/Comm.