C'est un témoignage troublant que publient nos confrères de La Dépêche. Un homme a fait dimanche matin une observation mystérieuse, dans le ciel des Hautes-Pyrénées. «Il était environ 7 h 30, nous avons vu ce point lumineux dans le ciel. Au début, on n’a pas vraiment fait attention, il faisait encore nuit, ce pouvait être la Lune ou un avion», explique le témoin qui est du genre à ne pas parler à la légère, selon La Dépêche.

«Mais plusieurs minutes plus tard, il était encore au même endroit, immobile, il n’a pas bougé pendant presque une heure, on a eu le temps de faire des photos. Et puis, tout d’un coup, il est parti vers l’est, à une vitesse vertigineuse, comme s’il n’avait jamais été là!», explique l'homme encore sidéré par cette observation hors du commun immortalisée sur un cliché.

Du côté du centre d'observation de l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénée, qui scrute le ciel via ses radars perfectionnés, on affirme ne rien avoir vu de spécial: «Nous n’avons eu aucun rapport en ce sens, précise une technicienne. Non, à cette heure-là, nous n’avons pas de signalement et l’espace aérien était clair, comme l’on dit.» Le mystère demeure. (Le Matin)