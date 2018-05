Un grand-père est devenu une star des réseaux sociaux et un héros national, après avoir fait un croche-pied à un voleur, dans une rue de Columbus (USA).

Bill attendait sa petite-fille devant la bibliothèque de la ville, lorsqu'il a aperçu le gredin qui courait à pleine vitesse, poursuivi par la police.

Ni une ni deux, l'homme à la canne a tendu la jambe et fait ainsi chuter le voleur qui a pu être cueilli par les forces de l'ordre.

La scène, filmée le 3 avril dernier, a été diffusée sur la toile, faisant de Bill une star nationale. «L'implication de la communauté (...) a permis de sortir un criminel des rues de Columbus. Merci Bill, d'avoir tendu la jambe!», a écrit la police sur son site internet.

FANCY FOOTWORK BY GOOD SAMARITAN LEADS TO ARREST OF ARMED SUSPECT: April 3, 2018 (1 month ago today) the bravery, courage & amazing footwork by "Bill" likely saved the suspect's life. The Columbus Division of Police thanks you! #TogetherIsBetter Video: https://t.co/UbphLxftEw pic.twitter.com/97ptprjZzE