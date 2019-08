Signalée disparue depuis le dimanche 21 juillet, Michelina P. avait quitté le domicile de ses parents vers 1 heure du matin. Âgée de 44 ans, elle portait un jean's, un t-shirt blanc des nu-pieds rosés. Elle avait pris soin d'emporter un pull bleu et un pull blanc.

Les recherches dans le terrain n'ont abouti à rien, par plus que les «différents moyens techniques engagés» par les enquêteurs et la diffusion, mardi dernier, de son portrait dans les médias et les réseaux sociaux.

Fin de matinée

Rien. Aucun résultat concret. Jusqu'à jeudi matin 1er août, jour férié. «En fin de matinée, son corps a été découvert sans vie par un pêcheur dans le lit de la rivière de la Sorne», informe la police jurassienne.

La découverte a été effectuée en aval du village d’Undervelier. Pour y parvenir depuis Bassecourt, le chemin le plus simple passe par Berlincourt et les Forges, en remontant la Sorne en direction des gorges du Pichoux, un tronçon connu pour un lieu de pèlerinage: la grotte de Sainte Colombe.

Autopsie ordonnée

Jeudi, la police ignorait ce qui a conduit Michelina le long de la Sorne. Le désespoir? «Une autopsie a été ordonnée par le Ministère public en vue d’établir les circonstances de ce décès», indique la police.

Originaire d'Italie, Michelina P. est née née le 18 mars 1975 à Delémont (JU). Cette assistante dentaire était célibataire. Elle vivait à Abbévillers (F), une commune française du département du Doubs qui fait face à Fahy (JU), en Ajoie.

Mardi dernier «Le Matin» avait tenté de joindre la disparue sur son portable, en laissant sur sa boîte vocale un message resté sans réponse. Selon la police jurassienne, la disparue était physiquement en bonne santé, mais faible psychiquement. Elle n'a pas donné de nouvelles à sa famille. Ni à ses parents, ni à ses enfants.