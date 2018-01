Un Haut-Valaisan de 37 ans a été gravement blessé au visage par un pétard lancé par des inconnus dans la tente où il se trouvait lundi soir à l'occasion de la Shownacht à Rosswald (VS). Il a été héliporté au CHUV, à Lausanne.

Termen/Rosswald : une personne grièvement blessée par un pétard https://t.co/Q1snfHEnn5 — Police Valais (@PoliceValais) 2 janvier 2018

Vers 23h, un pétard a été jeté dans la tente depuis l'extérieur par une ou plusieurs personnes inconnues et a explosé devant le visage de l'homme, écrit la police valaisanne mardi dans un communiqué. Le Ministère public du canton du Valais a ouvert une enquête et lance un appel à témoins.

La Shownacht est un événement créé il y a plus de vingt-cinq ans à Rosswald, qui consistait à ses débuts en une descente aux flambeaux à ski ou à snowboard. Elle s'est constamment étoffée ces dernières années et propose des démonstrations acrobatiques et spectaculaires liées notamment aux sports d'hiver, des spectacles de lumières et de lasers ainsi que des feux d'artifice. (COMM/nxp)