Sasha est devenue une héroïne. Cette chienne de 8 mois a sauvé ses maîtres des flammes qui menaçaient leur maison de Stockon en Californie (USA), a rapporté ABC.

Les faits remontent à dimanche dernier. La maison des voisins de la famille des Chai s'est embrasée et le feu a commencé à se propager dangereusement. Selon Latana, la maîtresse du foyer, le pitbull qui jouait dans le jardin avait commencé à s'agiter anormalement. «Dès que j’ai ouvert la porte, elle a couru et a commencé à aboyer», a déclaré la maîtresse à la chaîne américaine.

Inquiète pour sa petite Masailah, Latana s'est précipitée à sa rescousse. «J’ai couru dans la pièce et j’ai vu Sasha, tirant mon bébé par la couche, elle l’entraînait simplement hors du lit en essayant de la mettre en sécurité», a confié la mère qui par ailleurs a expliqué que sa fille et Sasha sont nées à quelques jours d'intervalles. De ce fait, elles partagent tout et leur relation est fusionnelle.

«Elle a toujours fait partie intégrante de la famille, à partir de maintenant elle aura [toujours] un steak pour repas», a complété la mère.

Vidéo sur CBS

(Le Matin)