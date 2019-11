Une femme suprémaciste blanche et menaçant un policier noir a été abattue par ce dernier, le 25 octobre dernier. La scène dramatique, filmée, s'est déroulée dans un hôtel de Bossier City (USA).

Alors que l’agent Patrick Edmonds Jr ordonnait à Shannon Rupert de poser les ciseaux avec lesquels elle avançait vers lui, la femme a refusé d'obéir, explique le Daily Mail.

«Tu vas devoir me tirer dessus négro (sic)» a alors répété à plusieurs reprises Shannon Rupert, bien que mise en joue. «Si vous venez ici, je vais devoir vous tuer», a prévenu, quant à lui, l’officier.

ATTENTION, LES IMAGES SONT VIOLENTES

Same energy RT @ChurchofOgun: A violent white supremacist female threatened a Black police officer with a pair of scissors while she repeatedly called him the N-word. She then charged at him and dared him to shoot her.



So her shot her.



???????????#Ogun pic.twitter.com/Jc53wx7Eyp