Une ado de 15 ans s'est fait très peur, vendredi dernier, en Floride. Alors qu'elle nageait imprudemment dans une petite crique, la pauvre a été coursée par un gros alligator, relate The New York Times. La jeune fille est parvenue a grimper sur un arbre. Mais trois autres reptiles ont rejoint le premier animal, tous à attendre l'enfant autour du tronc.

C'est la maman de l'ado qui, voyant la scène terrifiante, a appelé les secours par téléphone: «Ma fille est coincée sur un foutu arbre et des alligators l’entourent! Oh mon Dieu, s’il vous plaît, allez-y, allez-y, allez-y. Oh mon Dieu, ma fille va mourir!»

Heureusement, un policier s'est rapidement rendu sur les lieux. Menacé par un alligator de 3 mètres de long, il a juste eu le temps de dégainer puis de faire feu sur la bête qui a coulé dans les eaux. Les autres sauriens se sont momentanément enfuis, ce qui a permis au courageux secouriste de récupérer l'adolescente saine et sauve. (Le Matin)