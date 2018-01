L’avenue Marc-Dufour, à Lausanne, connaît une fréquentation non négligeable. Située à seulement 600 m de la gare CFF, elle draine tout le trafic quittant l’A1 à l’une des deux sorties autoroutières du sud de la capitale vaudoise, via les avenues du Chablais, de Provence et du Belvédère. Mais aussi tous les véhicules souhaitant gagner le port d’Ouchy depuis la place Chauderon, en évitant la gare. Et inversement.

Pourtant: depuis le début de la semaine passée, le premier tiers de cette importante artère (jusqu’au pont Marc-Dufour, soit un tronçon de 260 m) est plongé dans la pénombre à la nuit tombée. Idem le long de la rue adjacente – l’avenue Cecil –, qui mène à cinq immeubles.

«Nous nous en sommes rendu compte le 26 décembre, témoigne un riverain. Depuis, mon épouse n’est pas rassurée: elle fait en sorte de ne pas rentrer le soir à pied, même pour parcourir quelques centaines de mètres depuis le centre-ville. Nous ne sommes pas paranoïaques, mais il faut dire que les rues noires créent un sentiment d’insécurité, sachant que nous sommes dans un quartier où les voitures garées sont régulièrement vandalisées. Encore plus en période de Fêtes, avec une hausse du nombre de personnes avinées dans les rues…»

L’éclairage public n’étant toujours pas rétabli le surlendemain – soit jeudi dernier –, le retraité appelle le numéro d’urgence des Services industriels (SiL) dédié aux annonces de pannes électriques. «Le standardiste m’a dit qu’il ne se passerait rien jusqu’au 3 janvier, l’administration communale étant en vacances de Noël jusqu’à cette date. Je trouve invraisemblable qu’une ville comme Lausanne ne dispose pas d’un service de piquet en cas de panne de l’éclairage public pendant les Fêtes!» fulmine cet ex-chef de service cantonal.

Embarras palpable à l’exécutif

Contactés, les SiL précisent en préambule que la Ville n’est pas dotée d’une infrastructure «connectée», qui permettrait d’être alertée automatiquement en cas de dérangement sur le réseau. «Nous comptons sur la population pour nous signaler ce type d’information», indique Yves Dijamatovic, du service de l’électricité municipale. En l’occurrence, une équipe a bien été dépêchée sur place jeudi dernier, en vain: le service de piquet – une dizaine de techniciens – ne compte aucun spécialiste de l’éclairage public… «Dans un tel cas générant un problème de continuité de l’éclairage par une baisse de l’intensité lumineuse, on aurait dû pouvoir intervenir immédiatement», réagit le directeur des SiL au sein de l’exécutif lausannois, l’écologiste Jean-Yves Pidoux.

«D’ici à la fin de la semaine, tout refonctionnera», promet le responsable de la réalisation de l’éclairage public, Gérard Lavanchy. (Le Matin)