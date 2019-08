Ce conducteur a eu de la chance de ne pas perdre la maîtrise de son véhicule. Pourtant, voir un serpent surgir entre le pare-brise et le tableau de bord a de quoi vous effrayer. C'est la mésaventure survenue à un Espagnol mardi sur l'A64, à la hauteur de Orthez, dans le sens Bayonne-Toulouse. L'automobiliste s'est très vite arrêté et a appelé les secours depuis une borne d'urgence, relate «Ouest-France». Une fois ceux-ci rendus sur l'aire d'autoroute, ils ne sont pas parvenus à déloger l'animal qui était visiblement entré par le moteur et s'était faufilé dans le système de climatisation.

Comme le tableau de bord était impossible à démonter, ils ont même utilisé un gaz réfrigérant pour le faire sortir, sans succès. Face à la perspective de voir sa voiture démontée et de devoir patienter des heures, l'automobiliste a préféré reprendre sa route, surtout après que l'équipe d'intervention lui ait dit que, d'après sa description, il devait s'agir d'une petite couleuvre à collier, totalement inoffensive.

Deuxième apparition