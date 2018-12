Samedi 15 décembre 2018 vers 11 heures un ressortissant britannique domicilié dans le canton de Fribourg s’est élancé en speedflying depuis le Rocher Jaune en-dessus des Diablerets. Sa voile s’est rapidement mise en torche provoquant la chute violente du malheureux sur la forte pente enneigée. Blessé par l’impact, la victime a encore glissé avant de s’immobiliser à quelque 5 mètres d’une falaise.

Rapidement dépêché sur place, un sauveteur de Glacier 3000 a pu porter secours à la victime et empêcher qu’elle ne poursuive une glissade fatale.

Un hélicoptère d’Air-Glaciers a pu déposer un sauveteur du SARO (Secours Alpin Romand) de la base des Diablerets, à une cinquantaine de mètres de la victime et de son sauveteur évitant ainsi que le souffle des pales ne les précipite dans le vide. Equipé de crampons aux pieds et d’un piolet, le sauveteur du SARO a pu rejoindre le duo et préparer la victime pour son héliportage, toujours dans des conditions très difficiles.

Le blessé a été transporté à l’hôpital universitaire de Berne. Ses jours ne sont pas en danger. Les deux sauveteurs ont été récupérés lors d’une seconde rotation de l’appareil.

Un poste de commandement des opérations a été ouvert par la Gendarmerie aux Diablerets. La procureure de service a été renseignée. Des recherches sont en cours afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident. (nxp)