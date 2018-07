Fan du HC Bienne, le maire Erich Fehr est furieux et le fait savoir sur les réseaux sociaux. La raison de sa colère? Un train aux couleurs du CP Berne qui circule sur un réseau comprenant deux autres équipes de haut niveau: Fribourg et Langnau.

Ce train à deux étages photographié en gare de Bienne est décoré à l’intérieur par des portraits de joueurs anciens et actuels du CP Berne. «Il est inacceptable que la BLS veuille me faire rouler dans ce train!», a écrit Erich Fehr sur Twitter. Relayé par «Le Journal du Jura», le maire rappelle à la compagnie ferroviaire que «plus de 50% de ses clients ne sont pas des fans du CP Berne».

Inacceptable que le BLS veut me faire rouler dans ce train! Plus de 50 % de ses clients ne sont PAS des fans du CP Berne. Je remercie la direction du BLS de ne pas ignorer cette réalité et de nous communiquer que le HC Bienne, Gottéron et les Tigers auront chacun leur train! pic.twitter.com/NMI3m9pQYW — Erich Fehr (@fehr_e) July 8, 2018

«Je remercie la direction de la BLS de ne pas ignorer cette réalité et de nous communiquer que le HC Bienne, le HC Fribourg-Gottéron et les SCL Tigers auront chacun leur train», tonne le maire. Un fan lui donne raison: «Donnez-lui deux jours et ses couleurs changeront», écrit-il sur Twitter.. (Le Matin)