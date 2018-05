Au Japon, c'est bien connu, la ponctualité est mère de toutes les vertus, en matière de transports en commun. Et de train, en particulier.

C'est donc un incident considéré comme grave au pays du Soleil levant qui s'est déroulé vendredi dernier: le train au départ de la gare de Notogawa à destination de Nishi-Akashi prévu à 7h12 s’est mis en route à 7h11 et 35 secondes. Soit avec 25 secondes d’avance. Oups.

Autant dire que ça n'a pas rigolé du tout sur le quai, certains passagers lésés ayant même écrit des messages forts courroucés à la West Japan Railway qui a présenté ses excuses. «Le grand désagrément infligé à nos clients est vraiment inexcusable», a expliqué la compagnie dans un communiqué.

Et de conclure: «Nous allons évaluer soigneusement notre conduite et nous nous assurerons qu’un tel incident ne se reproduira plus.» On en connait qui devraient en prendre de la graine... (Le Matin)