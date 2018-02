Le village de Poligny, dans le Jura français, est victime, depuis début février, d'apparitions de guirlandes de sous-vêtement dans les rues.

Jeudi matin, cinq nouvelles guirlandes ont été repérées, composées d'environ soixante slips et culottes, explique Le Parisien.

Beaucoup de villageois se demandent qui sont les petits rigolos qui se livrent à cette coquette décoration de Poligny. S'agit-il d'une action d’opposants au projet du Center Parcs qui doit être construit non loin de là, sur la commune? De la promotion de la prochaine fête du coin? D'une publicité déguisée pour une marque de sous-vêtements? Ou d'une simple farce?

«Personne n’a rien revendiqué, et tout le monde a un avis, avoue la municipalité. Certains savent mais ne disent rien! Ce qui est certain, c’est que ce genre d’action qui ne fait de mal à personne fait parler de Poligny. Nous sommes la capitale du comté, mais on peut devenir aussi celle du slip! Si cela fait venir des touristes...»

(Le Matin)