Donald Trump ferait bien de surveiller ses valeurs lors de sa venue à New York cette semaine pour l’assemblée générale de l’ONU, ironise le «Ney York Post». La raison de cette pique? Lorsqu’il est dans la Grosse Pomme, le président américain loge habituellement dans sa Trump Tower. Dans laquelle pour plus de 350 000 dollars de bijoux ont été récemment dérobés, affirme le tabloïd américain.

Deux appartements ont été ciblés dans le luxueux gratte-ciel, selon le «New York Post». Une femme de 67 vivant au 42e étage a été délestée de cinq bijoux incrustés de pierres précieuses, dont un bracelet en diamant et un collier en diamant et émeraude. Coût estimé de ce vol: 236 000 dollars.

Pas de signe d'effraction

Le second cas, toujours selon le quotidien new-yorkais, concernerait une Suissesse de 33 ans qui tient une galerie d’art à New York. Un bracelet en diamant signé Graff et valant 117 000 dollars aurait disparu de son appartement du 59e étage.

Les deux cas ont été dénoncés à la police au début du mois. Selon les sources du quotidien new-yorkais, aucun signe d’effraction n’a été relevé dans les deux appartements. Mais les enquêteurs ne croient pas à la piste de fraudes à l’assurance. Ils pensent donc que ces vols ont été perpétrés par une ou des personnes qui ont accès aux logements: nettoyeurs, fournisseurs, employés du bâtiment, etc.

De son côté, CNN note que la Trump Tower est sous la surveillance permanente des services secrets. Ancien de ces services et désormais consultant pour la chaîne, Jonathan Wackrow estime donc que ces vols sont pour le moins embarrassants…

R.M.