Les congés de Pâques n’ont pas été de tout repos pour une randonneuse de nationalité suisse, relate «Le Dauphiné». Dimanche, cette femme était partie avec son mari sur le Salève mais, pour des raisons non détaillées, elle s’est retrouvée bloquée dans un secteur situé à quelque 800 mètres d’altitude. «Prise de panique sur un chemin du mont», la malheureuse «ne parvenait plus à avancer», précise le quotidien français.

Dragon 74 mobilisé

À la mi-journée, la randonneuse «terrorisée» a donc appelé les secours. L’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 74 a alors été mobilisé et est parvenu à localiser la randonneuse sur un chemin d’approche, sous les câbles du téléphérique du Salève. L’équipage a pu la récupérer et, au final plus de peur que de mal: l’hélicoptère a déposé la Suissesse sur le stade de football du Pas-de-l’échelle, à Étrembières, non loin du point de départ du téléphérique.

(Le Matin)