Le drame s'est produit le 18 mars dernier. Une adolescente s'est jetée du cinquième étage de son immeuble à Toulouse. La dépêche.fr, qui relate le fait divers, précise que l'ado de 12 ans a miraculeusement survécu à sa chute et reprend goût à la vie dans sa chambre d'hôpital.

«Ma femme a vu la fenêtre ouverte, elle s’est penchée et a vu son corps étendu en bas. Elle a poussé un cri d’horreur. Juste avant de sauter, elle a laissé un mot sur la table de la cuisine, poursuit Karim. Elle demandait pardon, je ne gaspillerai plus l’argent, maman je t’aime, je vous aime… », raconte son père artisan boulanger.

Permission accordée

Quelques jours auparavant, la jeune fille lui avait demandé la permission de faire, via sa carte de crédit, un achat dans un jeu – pour PC et smarphones – à composantes sociales qui propose de se transformer en star du cinéma et de se faire de nouveaux amis. La dépense acceptée était de 9 euros. Suite à une tentative de retrait d'argent infructueux sur un distributeur, le père s'aperçoit que près de 400 euros ont été dépensés.

«Elle était très gênée et moi bien embêté. Elle ne voulait pas que sa mère le sache et je lui ai parlé de punition», raconte le papa. C'est le lendemain de l'explication que l'ado a décidé se s'infliger sa pénitence en se jetant dans le vide.

Piégées par les achats intégrés

Sur son lit d’hôpital, ses premiers mots ont été pour son père, «et l’argent papa, c’est bon?… » Elle l'a embrassé, regrettant son geste. Ses parents estiment qu’elle a été piégée, «comme peuvent l’être d’autres enfants», par un jeu de prime abord gratuit mais qui se ratrappe via ses achats intégrés. (Le Matin)