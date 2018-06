Une automobiliste circulant sur la route cantonale de Villars-sur-Glâne en direction de Posieux a eu un accident dimanche soir, indique la police fribourgeoise.

A la hauteur de la route de Châtillon, la conductrice de 23 ans s’est, pour une raison indéterminée, déportée sur la bande herbeuse à droite de la chaussée et a fini sa course 50 mètres plus loin, dans une barrière de chantier.

Afin de libérer la victime enfermée dans le véhicule et en état de choc, la police a dû briser une vitre. Blessée, la dame qui était seule en cause a été acheminée par ambulance dans un hôpital.

La police a lancé un appel à témoins.