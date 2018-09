Samedi, vers 16h10, un conducteur de véhicule agricole circulait du Prédame en direction de Lajoux (JU). Arrivé à l'intersection des Vacheries de Lajoux, il s'est arrêté pour bifurquer à gauche en raison du trafic arrivant en sens inverse, selon un communiqué de la police jurassienne.

L'automobiliste arrivant en face, pour une raison indéterminée, a dévié de sa trajectoire et a heurté le flanc gauche du véhicule agricole avec l'avant gauche de sa voiture. Sous l'effet du choc, la voiture est partie en embardée et a terminé sa course sur son flanc gauche, en contrebas de la route.

Légèrement blessé, le conducteur n'a pu s'extraire de sa voiture. Il a été fait appel aux pompiers, CR de Tramelan et SIS de la Courtine pour aider les ambulanciers à extraire le conducteur de son véhicule. Ensuite, il a été acheminé en ambulance à l'hôpital du Jura pour un contrôle. (comm/nxp)