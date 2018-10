Gwillym Hewetson avait 37 ans. Il voulait continuer le base jump et le wingsuit jusqu’à ses 40 ans. Puis s’installer à Melbourne comme professeur de plongée sous-marine. Mais ça n’arrivera pas. C’est ce Néo-zélandais qui a trouvé la mort jeudi dernier dans un accident de base jump dans la région d’Oberstocken, dans les Alpes bernoises.

Oberstocken (commune Stocken-Höfen): Accident de basejump mortelhttps://t.co/XjPKHmR9c4 — Police bernoise (@PoliceBerne) 5 octobre 2018

Robyn Hewetson, sa maman, a tenu à lui rendre hommage dans la presse de son pays. Dans le «New Zeeland Herald» elle raconte que son fils avait le goût de l’aventure dès son plus jeune âge. «Il était agile et mobile. S’il y avait quelque chose à escalader on le retrouvait dessus.»

Il avait travaillé avec James Cameron

Gwillym Hewetson a grandi dans le New Hampshire. Puis vécu en Nouvelle-Zélande dès 16 ans. Mais il ne cessait de voyager. Il est parti pour Londres à 21 ans. Puis il a travaillé dans le cinéma – par exemple avec James Cameron pour le documentaire Deepsea Challenge. Et c'était passionné de plongée. Il était d’ailleurs établi à Hawaï, où il était instructeur.

C’est là que sa maman l’a vu pour la dernière fois, en février dernier. Tous deux ont effectué un saut en parachute en tandem. «Je sais que tu penses être peureuse. Mais tu es la femme la plus courageuse que je connaisse, tu m’as appris à être courageux», a-t-il alors confié à sa mère. «Il était franc, direct et semblait capable de se faire des amis n’importe où. Ces derniers jours j’ai reçu des centaines d’appels et de messages. Les gens l’aimaient, et il les aimait», souligne-t-elle encore.

Proche de ses deux neveux

Robyn Hewetson explique encore que malgré l’éloignement son fils était très proche de ses deux neveux. «Il n’avait aucune tolérance pour les parents qui rendaient leurs enfants en quelque sorte mous. Il les avait emmenés pratiquer l’escalade en montagne», raconte-t-elle au portail d’information Stuff.

Le «New Zeeland Herald» révèle aussi que Gwillym Hewetson a envoyé une photo du paysage idyllique qu’il était en train d’admirer quelques instants à peine avant de s’élancer et de trouver la mort.

Elle pense l’encadrer en hommage aux aventures que son fils chérissait.

(Le Matin)