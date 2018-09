Les faits se sont déroulés vers 09h45, indique la police vaudoise, confirmant une information de 20 minutes. Personne n'a été blessé.

Ce n'est pas la première fois que la famille, propriétaire de deux commerces à Vevey, est brigandée. D'après 24heures, il s'agit au moins du septième cambriolage ou agression en une vingtaine d'années.

On se souvient notamment d'une violente attaque en 2015. Trois hommes avaient frappé le patron et une employée avant de s'enfuir sans butin. Le trio avait été interpellé et condamné.

Sur la Toile

Sur les réseaux sociaux, l'un des fils du fondateur a écrit en fin de matinée que deux des quatre braqueurs avaient été arrêtés. Il a également diffusé les visages de ceux en fuite, filmés par les vidéos de surveillance. (ats/Le Matin)