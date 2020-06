«C’est un acte gratuit et mesquin», s’énerve dans «L’Est Républicain» Frédéric Cartier, maire du village de Sancey, dans le Doubs. «On peut y voir le geste de quelqu’un dont l’intelligence est encore plus petite que les nains auxquels il s’est attaqué», peste-t-il, précisant que les gendarmes ont été alertés.

La raison de sa colère? Des déprédations dans une cité de nains de jardins installée dans un sous-bois de sa commune, près d’un chemin de randonnée. «Un (petit) univers unique, loufoque et merveilleux, qui restait jusqu’à présent préservé de la bêtise humaine», écrit le quotidien français. Mais il y a une semaine, «une main malveillante a rompu la magie des lieux en détériorant ce mini-havre de paix.»

Crée par un couple de région

Cette petite cité existe depuis une vingtaine d’années et est peuplée d'une centaine de petits habitants. On y trouve aussi des maisons en bois, des cabanes en paille, des ponts sur un petit ruisseau et même un moulin à eau qui produit l’électricité.

Elle a été créée par un couple local, qui s’occupe toujours de son entretien. Et si elle est secrète, c’est un «secret de Polichinelle», note le quotidien: les familles de la région et des alentours viennent régulièrement voir ce petit peuple de la forêt.

Depuis deux décennies, est-il précisé, les nains de jardins de Sancey n’avaient jamais été dérangés. La majorité des dégâts ont cependant déjà été réparés ou effacés, relate «L’Est Républicain»: «la paix est revenue chez nos mini-voisins».

R.M.