«Faites savoir à tous: ce matin vers le collège de la Veveyse, une ordure a tenté de prendre un gamin dans sa voiture noire; il aurait une mini crête comme coupe de cheveux, avec une barbe.» Posté mardi dernier sur un groupe Facebook, fondé par un habitant de Vevey (VD) et consacré à l’actualité de la ville, ces lignes ont été partagées plus de 300 fois. Le surlendemain, une femme faisait état d’un message WhatsApp d’une mère inquiète, relatant une tentative de kidnapping survenue «la veille» devant cette même école (ndlr: qui abrite 20 classes enfantines et primaires), avec indication du prénom de l’élève. Tout en affirmant qu’un troisième cas aurait eu lieu le jeudi.

Il n’en fallait pas plus pour que la psychose s’installe. «En savons-nous davantage?! La police ne communique pas à ce sujet??!» a lancé une autre utilisatrice du groupe. «Il est important de nous signaler tout fait suspect et d’attendre ensuite que les informations puissent être vérifiées, avant d’envisager une quelconque communication aux parents voire à la population», réagit le commandant de Police Riviera, Ruben Melikian. «Le renseignement qui nous est parvenu à la base était une tentative d’enlèvement, lundi dernier, mais il n’y a rien de concret ni d’avéré.» Et de désapprouver que les informations connues de quelques-uns se répandent à vitesse grand V sur les réseaux sociaux: «Les parents concernés veulent sans doute bien faire, mais cela peut être contre-productif. Ce n’est en tout cas pas la marche à suivre que nous préconisons.»

Sollicité cet après-midi par «Le Matin», le directeur de l’Établissement primaire de Vevey, Fabien Descoeudres, a décidé de publier une note sur le site Internet du collège, destinée aux parents. Le seul incident porté à sa connaissance est celui du 30 avril survenu à la sortie des classes. «L’apparence» de l’automobiliste-pervers serait en revanche inconnue à ce stade. «L’écolier, âgé de 10 ans, n’a pas donné de détails sur le physique de cette personne», nous confirme Fabien Descoeudres. Pour lui, le jeune a fait tout juste «en rentrant chez lui où l’attendait sa grand-maman, après avoir dit non»: «Tous deux sont ensuite venus au secrétariat pour nous signaler l’événement».

Infos qu’aux enseignants

Seulement voilà: en dépit des rumeurs qui ont rapidement pris de l’ampleur, l’information n’a été transmise qu’aux enseignants. «Ils ont eu pour consigne d’informer les parents qui venaient leur en parler spontanément, afin d’éviter de générer de la crainte chez ceux qui n’étaient au courant de rien», justifie Fabien Descoeudres. Et d’estimer que ce n’est pas à l’école de «gérer ce que les gens font des renseignements donnés». (Le Matin)