L'école primaire de Saint-Victor-sur-Rhins (F) restera fermée aujourd'hui. La raison? Deux enfants de 6 et 7 ans sont la terreurs de leurs petits camarades. Mais aussi du corps enseignant!

Dernier «exploit» à mettre à l'actif du duo: jeudi dernier, une des deux terreurs a cherché à quitter la classe en plein cours. Ni une ni deux, l'enseignante a voulu lui mettre la main dessus mais le gamin s'est débattu et fait chuter la jeune femme. Cette dernière a percuté un porte-manteau.

Résultat, la malheureuse s'est ouvert le front sur une dizaine de centimètres et a dû recevoir plus de 25 points de suture, plus un arrêt de travail d'une semaine.

Le même jour, une responsable de l'école a pu constater l'étendue des dégâts: «Lorsque je suis arrivée, j'ai trouvé six enseignantes et trois auxiliaires de vie scolaire (AVS) en pleurs.» Rien que ça.

Il faut dire que les deux jeunes terreurs des préaux n'en sont pas à leur premier coup d'éclat. Ainsi, le personnel enseignant ne compte plus les insultes, coups, morsures et crachats dont ils sont victimes.

A noter que les enfants terribles sont au bénéfice d'AVS à plein temps et sont considérés comme étant en situation de mal-être à l'école. «Ils ne sont pas en mesure de suivre un cursus normal», explique la directrice de l'établissement. (Le Matin)