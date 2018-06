Une élue belge a été inculpée mercredi de «vol avec effraction en bande organisée», soupçonnée d'être mêlée à une attaque de distributeur de billets à l'explosif survenue la semaine dernière dans la commune dont elle est adjointe au maire, a appris l'AFP auprès du parquet du Limbourg (nord).

Les faits se sont produits dans la nuit du 20 au 21 juin à Lommel, ville de 30^'000 habitants de la province du Limbourg, non loin de la frontière avec les Pays-Bas.

Les enquêteurs ont été mis sur la piste d'Anick B., 38 ans, adjointe au maire dans la commune, car ils ont découvert, stationnée à côté de sa maison, une voiture de grosse cylindrée, recouverte d'une bâche, qui aurait été utilisée par les malfrats. L'élue a été interpellée mardi soir avec un homme qui était chez elle en sa compagnie.

Suspendue de ses fonctions

Présentés mercredi matin à un juge d'instruction de Hasselt (nord), tous deux ont été inculpés pour «vol avec effraction en bande organisée» avant d'être remis en liberté sous conditions, a précisé à l'AFP Dorien Vanderheiden, porte-parole du parquet du Limbourg. Cette région de Belgique a été secouée depuis la mi-mai par une demi-douzaine d'attaques de distributeurs automatiques à l'explosif, mais Anick B. n'est soupçonnée que dans l'enquête concernant celle survenue à Lommel, a souligné la porte-parole.

Echevine (adjointe au maire) en charge des Evénements et du Bien-être des enfants et des animaux, Anick B. jouit d'une certaine notoriété dans sa région pour avoir chanté plusieurs fois sur scène et participé à l'émission de téléréalité Big Brother au début des années 2000, selon des vidéos qui circulaient mercredi sur les sites des médias flamands. L'élue issue du S.pa, le parti socialiste flamand, a été suspendue de ses fonctions par le bourgmestre (maire) de Lommel. (afp/nxp)