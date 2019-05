La banque centrale australienne devra établir les responsabilités pour savoir d'où vient l'erreur et mettre les points sur les «i» . Sur la nouvelle coupure de son billet de 50 dollars , mise en circulation en octobre 2018, il manque en effet le troisième «i» dans le mot «responsibility», écrit «responsibilty». Mais comment se fait-il que personne ne s'en soit aperçu avant? En fait, il faudrait plutôt se demander comment un particulier a pu repérer l'erreur. Car la faute se situe sur le dernier mot de la deuxième ligne d'un texte quasi microscopique situé au-dessus de l'épaule droite de la femme qui figure sur le billet, Edith Cowan.

La coquille est «responsibilty», dernier mot de la deuxième ligne. Photo AFP

Ce texte est un extrait de l'allocution prononcée en 1921 par la première représentante féminine élue au parlement: «Je me tiens ce jour dans la position unique d'être la première femme élue dans un parlement australien et c'est une grande responsabilité d'être la seule femme ici...» L'observateur suffisamment attentif pour dénicher la coquille s'est empressé de communiquer sa découverte aux radios du pays, rapporte le «Sydney Morning Herald».