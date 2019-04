Un suspect était recherché après la découverte lundi du corps d'une septuagénaire tuée de plusieurs coups de couteau, lundi dans un centre commercial de Pontarlier (Doubs), a-t-on appris auprès du parquet.

«La victime a reçu plusieurs coups de couteau et elle est décédée des suites de ses blessures» a précisé le parquet, confirmant une information de l'Est républicain. Le commissariat de police de Pontarlier et l'antenne bisontine de la DIPJ de Dijon sont saisies de l'affaire.

«Un suspect est recherché et les enquêteurs tentent de retracer son parcours avant et après les faits, en analysant notamment la vidéo-surveillance de la ville de Pontarlier», a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. (afp/Le Matin)