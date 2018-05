Un incendie s'est déclaré dans un immeuble locatif, à l'avenue de la Gare à Vevey (VD), aux alentours de 2h dans la nuit de mercredi à jeudi. Une femme a perdu la vie, indique un communiqué de la police cantonale vaudoise qui précise que le feu s'est déclaré dans un appartement duplex de l'immeuble qui compte cinq étages. Ce dernier était occupé par deux personnes. Les pompiers du SDIS Riviera, dont la caserne se trouve à moins de 100 mètres du lieu du sinistre, ont pu intervenir rapidement afin d'évacuer les habitants. Trente-huit habitants ont été évacués et pris en charge par le personnel de la protection civile de l’ASR Riviera. Parmi ces personnes, douze ont été conduites à l’hôpital, intoxiquées par la fumée. Police et protection civile ont également été mobilisés en nombre pour prendre en charge les sinistrés. Le feu a été maîtrisé peu après 3 heures.

Le logement, où a démarré l’incendie, est totalement détruit. L’immeuble a subi des dégâts dus aux flammes et à la fumée. Les habitants ne pourront pas regagner leur appartement avant plusieurs jours. Ils seront relogés par les autorités communales, l’ECA et des proches, indique la police cantonale. Le procureur de service a été renseigné et a ouvert une instruction pénale.

Au matin, la circulation routière autour de la gare de Vevey était toujours bloquée pour les besoins de l'intervention.

Les pompiers veveysans ont été fortement sollicités depuis mercredi. Le SDIS Riviera a communiqué sur Facebook que leurs services avaient également été nécessaires lors de deux feux d'appartement survenus mercredi à trois heures d'intervalle. Au total, trois personnes incommodées par la fumée ont été prises en charge lors de ces deux incendies précédant celui qui s'est produit cette nuit. (Le Matin)