Le début de la nouvelle année a viré au cauchemar pour une famille venue se divertir au zoo de Brevard, en Floride, mardi. Lors d'une expérience pratique avec des rhinocéros, une fillette de deux ans s'est retrouvée accidentellement dans l'enclos, en proie aux imposants mammifères.

«Selon des témoins, l'enfant a trébuché et est tombée entre deux poteaux», a déclaré le porte-parole du parc animalier, Elliot Zirulnik, dans un communiqué largement repris par la presse américaine. Au moins un animal est entré en contact avec la malheureuse.

VIDEO: Our photographer Vincent Earley shot this video down into the area where the @Brevardzoo Rhino Encounter takes place. You can see FWC investigating. This is where a child stumbled and fell into the exhibit: https://t.co/JVKoxx2Sjo pic.twitter.com/jaNyQoLGPK