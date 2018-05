Sofie, une fillette de 8 ans a bien failli se rompre le cou, mercredi à Spaarndam, aux Pays-Bas. Pour jouer, l'enfant s'est en effet accrochée à la barrière de sécurité d'un pont levant en mouvement. En quelques instants, elle s'est retrouvée à huit mètres du sol, suspendue par les bras.

«Elle s'est envolée de manière complètement folle, raconte son papa encore tremblant. Les filles faisaient les folles et se pendaient par les mains à la barrière du pont. Je leur ai dit plusieurs fois d'arrêter. (...) Mais c'était déjà trop tard, Sofie avait décollé du sol.»

La jeune fille a passé une bonne minute dans cette position extrêmement dangereuse. Heureusement, elle pratique l'escalade régulièrement et aime grimper aux arbres. Des loisirs qui lui ont assurément sauvé la vie, puisque l'enfant a eu la force et le calme nécessaires pour ne pas lâcher prise. Et se retrouver au sol, saine et sauve. Mais après une grande frousse!

(Le Matin)