C'est un épouvantable drame qui a été évité de justesse, le jour de Noël en Seine-Saint-Denis (F), raconte SudInfo. Grâce au bon réflexe d'une grand-maman, une famille entière a évité la mort par intoxication au monoxyde de carbone.

La sexagénaire ne s'était pas senti bien durant la nuit précédente. Prise de vertiges et de fortes nausées, elle n'avait pas fermé l'oeil et s'était levée relativement tôt. C'est là que la vieille dame s'est soudainement méfiée d'une possible fuite. Elle a immédiatement appelé les secours qui sont intervenus dans les minutes suivantes, permettant de sauver tout le monde in extremis.

Si la grand-mère, les parents et leur bébé sont hors de danger, un enfant de 3 ans est dans le coma. Il est actuellement soigné à l’hôpital, dans un état grave.

Selon les premiers rapports de l'enquête menée par la police, c'est bien une fuite au niveau de la gaine de la chaudière qui serait à l’origine de l’intoxication. Une fuite telle que, en effet, sans l'excellente présence d'esprit de la grand-maman, tout le monde y aurait laissé la vie. (Le Matin)