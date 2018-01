Une himalayiste française en grande difficulté au Nanga Parbat

L’himalayiste française Elisabeth Revol (37 ans) et son compagnon d’expédition polonais Tomek Mackiewicz (42 ans) sont en perdition dans la descente du Nanga Parbat (8126 m), neuvième sommet le plus haut du monde, l’un des plus difficiles, indique Le dauphine.com.

Ils ont lancé l’alerte dans la nuit de jeudi à vendredi. Le Polonais aurait passé la nuit dernière à environ 7280m alors que la Française poursuivait sa descente pour préparer l’accès aux secouristes.

Elisabeth Revol en décembre 2017 (Instagram)

En raison du brouillard, l’hélicoptère dépêché sur les lieux n’a pu atteindre Elisabeth Revol. Les sauveteurs polonais vont grimper de nuit pour rejoindre l’emplacement où elle doit se trouver avant une nouvelle tentative au lever du jour. L'himalayiste n'est plus en mesure de communiquer par radio, ses batteries étant épuisées. L'inquiétude va grandissante. (Le Matin)